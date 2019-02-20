شكرا لقرائتكم برشلونة يفشل فى الوصول إلى شباك ليون بعد 25 تسديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عجز فريق برشلونة الأسبانى عن الوصول إلى شباك أولمبيك ليون الفرنسى، فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء أمس،الثلاثاء، وإنتهت بالتعادل السلبى بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "أولمبيك ليون بارك".

وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إنه وفقاً للأرقام والإحصائيات الخاصة بمباراة ليون ضد برشلونة، فشل لاعبى البلوجرانا فى الوصول إلى شباك الفريق بعد 25 تسديدة طوال أحداث اللقاء.

أوضحت الصحيفة، إن ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردى ألبا وجيرارد بيكيه ولينجليت سددوا بالمجموع 25 مرة على مرمى ليون مقسمة ما بين 5 بين القائمين والعارضة، 13 في الشوط الاول، 12 في الشوط الثاني، 11 من داخل منطقة الجزاء، 14 من خارجها، ولكن بدون تهديف فى النهاية.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب دور الـ 16 لدورى الأبطال بين الطرفين 13 مارس المقبل على ملعب "كامب نو".