اتحاد الكرة يتسلم 72 تفويضا من الأندية لحضور العمومية الطارئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة 72 تفويضا من أندية الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الطارئ يوم السبت المقبل، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة بحضور نسبة 50% + 1 من إجمالى عدد أعضاء الجمعية أى 112 تفويضا. ويحق للأندية تسليم التفويضات حتى يوم عقد الجمعية العمومية يوم السبت المقبل.

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