شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يُثير أزمة فى الأهلي قبل مباراة الداخلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المشاركة في مباراة فريقه أمام الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، فى الدورى العام، مؤكداً أنه بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات بعدما غاب عن لقاء الإنتاج الحربى الأخير للإصابة.

وغاب الشناوى عن مباراة الإنتاج فى الدورى التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف للإصابة التى تعرض لها قبل دقائق من انطلاق المباراة فى العضلة الضامة قبل أن يضمّه الجهاز الفنى لقائمة مباراة اليوم.

وعلم ”الخليج 365” أن الشناوى تحدث مع الجهاز الفنى طالباً المشاركة في لقاء الداخلية الليلة بعدما تماثل للشفاء وهو الأمر الذى لم يحسمه الجهاز الفنى بسبب رغبة شريف إكرامى فى استمرار الدفاع عن عرين الفريق الليلة خاصة وأنه _اي إكرامي_ إلتزم تماماً طوال الفترة الماضية عندما جلس على الدكة طويلاً كما إنه لم يثر أية مشاكل عندما شارك عدة مباريات لأصابة الشناوي ثم عاد للدكة بعدما تماثل الشناوي للإصابة.

وتسبب مطلب الشناوي في إثارة حالة من "القلق" والارتباك داخل الاهلي خاصة وأن الجهاز الفني يرى أن إصابة الشناوي قد تتجدد حال مشاركته الليلة، كما أن شريف إكرامى يستحق الاستمرار في الدفاع عن عرين الفريق.