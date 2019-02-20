شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ36.. 10 حقائق عن عماد متعب زعيم منطقة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كان على الدكة أو حتى فى المدرجات بعد الاعتزال سيظل عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عاشق الشباك الأول فى مصر، ولما لا فهو ملك اللحظات الأخيرة وصاحب الأهداف القاتلة التى غيرت مجرى تاريخ الكرة المصرية.

عماد متعب يحتفل اليوم بعيد ميلاده رقم 36 وبهذه المناسبة نلقى الضوء على رحلته الذهبية مع الساحرة المستديرة فى السطور التالية..

1- انضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة "3 نوفمبر 2003".

2- سجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا.

3- حقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما مسجلا 75 هدفا.

4- فاز القناص بلقب كأس مصر 3 مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

5- شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

6- عماد متعب ثالث كبار الهدافيين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

7- شارك فى "9" مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

8- متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

9- قضى متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف.

10- أعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى قبل بداية الموسم الحالى من الدورى المصرى