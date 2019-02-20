شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2002 يهزم إيطاليا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 على نظيره الإيطالى بنتيجة 17 / 14، فى إطار ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط، التى تستضيفها مصر فى بورسعيد.

كان منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 قد حقق فوزا أمس على الإمارات فى الفترة الصباحية 26 / 15 قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16، إلا أن اليوم الأول شهد تألقا ملحوظا للفراعنة بالفوز على تركيا و المغرب.

ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب مدير البطولة وعضو مجلس إدارة اتحاد اليد أن منتخب الفراعنة أنهى الدور الأول فى المرتبة الثانية بمجموعته ويتقابل غدا فى دور الثمانية مع ثالث المجموعة الأولى الذى سيتحدد بناء على مباريات اليوم.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".

يقع منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب، بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كلاً من رومانيا وليبيا ومونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية.