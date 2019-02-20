تعرف على التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفاً على نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر اليوم على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثا عن التحليق بصدارة الدورى والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة .
ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك كالتالى: "محمد بسام - أحمد سمير - خالد سطوحى - أحمد سامى - عاصم صلاح - محمد أبو المجد - فرانك ستيفن - شيكاتارا - عمرو عمورى - كريم طارق - أحمد جعفر".
يحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 46 هدفا، وتلقت شباكه 16 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.
فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.
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