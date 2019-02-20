الجونة: تفويت المباراة للأهلي مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال رضا شحاتة، مدرب الجونة، لاعب الأهلي السابق، إن ما يتردد عن تفويت المباراة المقبلة للأهلي مستحيل.

ويتأهب الأهلي لمواجهة الجونة، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة 24 من عمر الدوري الممتاز.

وأضاف شحاتة، من خلال تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على راديو هيتس: "مستحيل أن يحدث هذا، نعم نحن أبناء النادي الأهلي، لكن تعلمنا فيه الأمانة والشرف والقتال على الفوز والانتماء للمكان الذي نعمل فيه، لن نفرط في المباراة وسنلعب من أجل الفوز بالثلاث نقاط".

ويضم الجونة في الوقت الحالي جهازا فنيا به عدد من عناصر سابقة بالنادي الأهلي في مقدمتهم حمادة صدقي، المدير الفني وحسام غالي، مدير الكرة، ورضا شحاتة، المدرب المساعد، بالإضافة إلى عدد من العناصر التي انتقلت بنظام الإعارة.

كان الجونة قد تمكن، يوم الثلاثاء، من الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الجونة بالدوري.