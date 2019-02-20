تقارير: ولفرهامبتون يرغب في ضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تناولت تقارير في الصحافة الإنجليزية أن نادي ولفرهامبتون يرغب في التعاقد مع الدولي المصري رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد المُعار لصفوف الأهلي.

وذكرت ديلي ميل أن رمضان صبحي يُقدم مستويات جيدة رفقة نادي العاصمة المصرية وهو ما لفت الأنظار إليه من جانب الأندية الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ولفرهامبتون ترغب في الفوز بخدمات رمضان صبحي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة قبل أن ترتفع قيمته السوقية بسبب أمم إفريقيا والتي سَتُقام في مصر يونيو المقبل.

وكان رمضان قد انتقل إلى صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي الصيف الماضي بعقد مدته 3 سنوات بعد تجربة مع ستوك سيتي الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب من خلال تصريحات إذاعية يوم الثلاثاء، إن الوقت مازال مبكرًا على الحديث عن مستقبل رمضان سواء بالعودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي أو الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وحصل الأهلي على خدمات صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية - من في حملة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق - بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم في ظل عدم مشاركته مع فريقه الإنجليزي.