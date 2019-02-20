قناة تركية تكشف.. تفاصيل حوار تريزيجيه مع جماهير جالاتا سراي في "مركز تسوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية تركية عن حديث دار خلال الساعات الماضية، بين المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا، وعدد من جماهير فريق جالاتا سراي.

قناة إي سبور التركية نشرت تقريرًا عبر موقعها الرسمي، أوضحت خلاله تفاصيل الحديث المقتضب الذي دار بين تريزيجيه وبعضًا من جماهير جالاتا سراي.

وأكدت القناة أنه أثناء تجول تريزيجيه منفردًا في مركز زورلو للتسوق، تحدث إلى الجماهير التي سألته قائلًة: "هل ستأتي إلينا في الصيف القادم؟".

ومن جانبه، رد تريزيجيه -بحسب ما أكدته القناة- قائلًا: "بالتأكيد إن شاء الله".

وأوضحت القناة أن تجول تريزيجيه في مركز زورلو جاء بعد ساعات من المواجهة التي جمعت قاسم باشا مع جالاتا سراي، والتي نجح المصري خلالها في تسجيل هدف فريقه الوحيد.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد أكدت على أن انتقال تريزيجيه لجالاتا سراي قد تعثر في العشر دقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.