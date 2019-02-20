تقرير إنجليزي يكشف: صلاح الأعلى أجرًا في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكدت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصبح الأعلى أجرًا في الفريق بعد العقد الجديد الذي وقعه في الصيف الماضي.

وكان صلاح وقع على عقدًا جديدًا مع ليفربول في الصيف الماضي يمتد حتى صيف 2023 بعد موسمه الأول مع الريدز والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بجانب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج بـ32 هدفًا.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية، أن صلاح البالغ من العمر 26 عامًا يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني بعدما كان يحصل على 120 ألف جنيه إسترليني في العقد القديم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد لصلاح منح الأخير امتيازات أخرى تعتمد على مكافآت حول أدائه الفردي ونتائج الفريق بشكل عام.

وكانت صحيفة "Celebrity Net Worth" كشفت في وقت سابق أن الدخل السنوي لصلاح يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

ويتقاسم صلاح حاليًا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بعد مرور 26 جولة من منافسات الدوري الإنجليزي صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو مكافآت.