مدرب الداخلية يُطالب المسابقات برفع الإيقاف عن لاعبه

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص
طالب علاء عبد العال، مدرب الداخلية، لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بالتدخل لاستعادة حق فريقه بعد تعرضه للظلم على حد تعبيره، في لقاء بيراميدز، التي أقيمت في الرابع من فبراير الحالي وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد. وقال عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الأهلي هدفه من مباراة الأربعاء هي مواصلة مشواره للحفاظ على بطولة الدوري، ونحن نرغب في تخطي أزمة ترتيبنا الحالي بجدول المسابقة».
وأوضح: «إيجيبتور لاعب الفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي وسيغيب عن لقاء الأهلي، بالإضافة لمحمد مخلوف الموقوف لـ4 مباريات منذ لقاء بيراميدز». وأَضاف مدرب الداخلية، أن لاعبه لم يتحدث بأي شيء للحكم، مناشدًا لجنة المسابقات واتحاد الكرة بالتدخل، مؤكدًا أن ناديه قدم تظلم على إيقاف
وأوضح: «إيجيبتور لاعب الفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي وسيغيب عن لقاء الأهلي، بالإضافة لمحمد مخلوف الموقوف لـ4 مباريات منذ لقاء بيراميدز».
وأَضاف مدرب الداخلية، أن لاعبه لم يتحدث بأي شيء للحكم، مناشدًا لجنة المسابقات واتحاد الكرة بالتدخل، مؤكدًا أن ناديه قدم تظلم على إيقاف اللاعب.
ويلتقي الأهلي مع الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت بالقاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري الممتاز.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها من 19 مباراة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة ويصارع على الهروب من منطقة الهبوط مع أندية إنبي والنجوم ووادي دجلة وبتروجت.
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