انت الان تتابع طلعت يوسف: ميدو جابر يتطور تحت قيادتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن نتائج الفريق الفيومي تغيرت للأفضل عقب انتقالات يناير، موضحًا أن نتائج الفريق في الفترة السابقة لم تكن لى المستوى المطلوب، ولكن هناك تحسن عقب انتقالات يناير ومشاركة الصفقات الجديدة. وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «من الوارد أن يكون هناك سقطات ولكن اللاعبين على قدر المسؤولية طوال الوقت، ورفضت رحيل أي لاعب عن الفريق ووافقني الرأي محمد عبد السلام رئيس النادي».

وعن ميدو جابر، لاعب الفريق القادم في الانتقالات الشتوية الأخيرة من النادي الأهلي، أكد مدرب المقاصة، أن اللاعب يتطور تحت قيادته، بعدما كان بعيدًا عن المشاركة في المباريات منذ عام تقريبًا. وحقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء