شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2002 يواجه إيطاليا ببطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 فى التاسعة صباح اليوم الأربعاء نظيره الإيطالى فى إطار ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر فى بورسعيد . وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا". يقع منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب، بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كلاً من رومانيا وليبيا ومونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية.

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