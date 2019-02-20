شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار البنا حكمًا لمباراة الأهلى والداخلية ومعروف للطلائع والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام المباريات التى ستقام اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 23 لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

سموحة والمقاولون العرب: محمد عادل ويعاونه عبد الفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجى وسيد عبد الله حكماً خامساً.

طلائع الجيش والزمالك: محمد معروف ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدى حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى وأسامة إسماعيل حكماً خامساً.

الأهلى والداخلية: محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.