شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض معسكرًا مغلقًا 19 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مواليد 2001، خوض معسكر للفريق يوم 19 مارس المقبل يستمر حتى انطلاق دورة شمال أفريقيا بالإسكندرية أول أبريل المقبل.

وقال عادل محفوظ مدير المنتخب إن الفراعنة الصغار قد يخوضون مباراة أو اثنين وديًا مع فرق الدورى الممتاز أو القسم الثاني.

ويتواجد جهاز منتخب 2001 غدًا بالإسكندرية لمتابعة بطولة منتخبات المناطق للبحث عن وجوه جديدة.