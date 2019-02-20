أحمد ناجي: 6 حراس في الدوري مرشحين لمباراتي النيجر ونيجيريا.. فيديو

محمد رشاد

قال الكابتن أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن حراسة المرمى فى مصر بخير، وهناك 6 حراس متميزين فى الدورى مرشحين لمباراتي النيجر ونيجيريا المقبلتين. تعليقات القراء

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