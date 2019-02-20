تصريحات الثلاثاء| آل الشيخ يحرج مذيع الجزيرة.. ولاعب الجونة يكشف سر احتفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولي ونجوم كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019.
مذيع بالجزيرة يهاجم جماهير الأهلي.. وآل الشيخ: "هنتصافى.. إنت مالك؟"
أحمد ريان: الجهاز الفني للأهلي يتحدث معنا.. وأجتهد للعودة لبيتي
حمادة صدقي: شعرت بالقلق بعد هدف السعيد.. وأتمنى مشاركة "خماسي الأهلي" أمامه
الجونة: نفاوض الأهلي لإلغاء بند المعارين
ساويرس: "الجونة جاب حق الأهلي"
مدرب الداخلية لمصراوي: نسعى للفوز أمام الأهلي لتحسين وضعنا
أكرم توفيق يوضح لمصراوي سر حركة يده أثناء احتفاله بهدف الجونة أمام بيراميدز
أحمد حسن: الاهتمام بخسارة بيراميدز يكشف مدى قوته
إسماعيل يوسف يتحدث عن.. لاعبين من بيراميدز يتمنى ضمهما.. والتعاقد مع حارس.. وأزمة إبراهيم
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