تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شالكه

لاعبو مانشستر سيتي كتبت: سارة جاب الله يستضيف مساء اليوم الأربعاء فريق شالكة الإلماني نظيرة مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي بعض اللاعبين في المباراة ضد شالكه بداعي الإصابة وهم كلاوديو برافو، بينجامين ميندي وفينسنت كومباني، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف. السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف. ومن المتوقع أن يخوض الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق المباراة بالتشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي أمام شالكه كالتالي.... حراسة المرمى: إيدرسون المدافعون: آيميريك لابورت ، نيكولاس أوتاميندي ، جون ستونز ، كايل ووكر. في خط الوسط: فيرناندينيو ،كيفين دي بروينه ، دافيد سيلفا. في خط الهجوم : ليوري ساني ، سيرجيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج. ويدخل مانشستر سيتي المباراة بتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وأيضًا التأهل للدور ربع النهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالتفوق على نيوبورت كاونتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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