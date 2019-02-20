موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

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يستضيف مساء اليوم فريق سموحة نظيرة المقاولون العرب علي ملعب " برج العرب" بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة سموحة والمقاولونالعرب
يكون موعد مباراة سموحة والمقاولونالعرب في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة سموحة والمقاولون العرب
تذاع مباراة سموحة والمقاولون العرب بشكل حصري عبر قناة أون سبوت والنيل الرياضية.
يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
جدير بالذكر أنتهت مباراة الدور الأول بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف لسموحة.
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