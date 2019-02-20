رياضة | جوزيه مورينيو يفاجئ أرسين فينجر بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يفاجئ أرسين فينجر بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو الفرنسي بآرسن فينجر المدير الفني السابق لآرسنال وأكد أنه واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها سكاي سبورت: "هناك بعض الحلقات خلال الطريق، يمكنني أن اتحدث عن نفسي فقط ولكني استمتعت جدًا بالمنافسة معه والاحترام الحقيقي كان متواجدًا".
واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً :" فينجر صنع الكثير من التاريخ في هذا النادي واسمهم المستعار كان الخارقين، مذهل، فلسفة تدريبية، تقريبًا الفريق المثالي، هو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم".
يذكر أن مورينيو وفينجر بدون عمل حتى الآن بعد رحيل فينجر عن آرسنال في الصيف الماضي ورحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.
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