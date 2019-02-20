رياضة | رونالدو يأمر يوفنتوس بالتعاقد مع "هدف" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يأمر يوفنتوس بالتعاقد مع "هدف" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس متحمس لتعاقد اليوفي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وأشار موقع دون بالون الإسباني إلى أن رونالدو يعلم جيدا رغبة ناديه السابق ريال مدريد في الحصول على خدمات إيكاردي ولذلك يريد أن يتدخل مسئول, يوفنتوس في المفاوضات التي يجريها مسئولو الملكي مع إيكاردي لتحويل مساره إلى تورينو بدلا من مدريد.

وكان إيكاردي قد دخل في أزمة مع ناديه إنتر ميلان بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2021 مع وجود شرط جزائي يتيح له الرحيل في يوليو المقبل مقابل 110 مليون يورو لكن إدارة إنتر ميلان طالبته بتجديد العقد وتعديل بنوده لكنه رفض مما تسبب في تجريده من شارة القيادة وإبعاده عن المشاركة في المباريات.

وأفاد دون بالون بأن إيكاردي عازم على الرحيل عن الإنتر مياتزا بحثا عن مغامرة جديدة ولذلك يعتبره ريال مدريد خياره الأول لدعم الهجوم في الموسم المقبل وهو الأمر نفسه بالنسبة ليوفنتوس.

وأكد الموقع الإسباني بأن مسئولي يوفنتوس يعتزمون دفع الشرط الجزائي في عقد إيكاردي وضمه للفريق وتعززت الفكرة بفتح المجال أمام إمكانية رحيل باولو ديبالا لتمويل صفقة إيكاردي ومع دخول ماندزوكيتش في المرحلة الأخيرة من مسيرته وتفضيل رونالدو للعب في الجناح الأيسر وأن إيكاردي يعتب الأنسب لشغل موقع المهاجم رقم 9 في يوفنتوس في السنوات المقبلة.

وأوضح الموقع الإسباني بأنه في المقابل ربما يكون ديبالا هو اللاعب الذي سيفوز به ريال مدريد من تلك الصفقة المقدرة بنحو 150 مليون يورو.