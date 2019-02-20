رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 20/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 20/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد على ملعبه "واندا ميتروبولويتانو" وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في الشامبيونزليج مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات.

ويذكر أن نادي أتلتيكو مدريد قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد التزاجد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 13 نقطة بالتساوي مع المتصدر بروسيا دورتموند.

أما فريق يوفنتوس فقد تصدر مجموعته برصيد 12 نقكة وجاء خلفه مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط، لكن اليوفي يمثل خطورة كبير في ظل تواجد كريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يدخل اليوفي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزيني

خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو

خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش

وينتظر أن يلعب أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس

خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول

خط الهجوم: جريزمان، موراتا

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.