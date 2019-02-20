رياضة | 1508 دقيقة صيام تهديفي لـ"سواريز" خارج الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1508 دقيقة صيام تهديفي لـ"سواريز" خارج الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، في كسر صمته التهديفي أمام ليون في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الأضواء بفرنسا في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فشل الأوروجوياني الدولي في التسجيل خلال آخر 16 مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا خارج ملعب الكامب نو، حيثُ لم يسجل ولم يصنع أي هدف في آخر 1508 دقيقة لعب خارج ملعبه في دوري الأبطال، أي 25 ساعة و8 دقائق.

وكانت آخر مرة سجل فيها لويس سواريز خارج ملعبه في سبتمبر 2015 ضد روما في ملعب الأوليمبيكو بإيطاليا.

وسيدخل فريق برشلونة لقاءات صعبة في بطولتي الدوري الاسباني وكأس الملك قبل العودة لمواجهة ليون في مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب الكامب نو.