رياضة | حسام غالي يكشف حقيقة تصريحاته المسيئة ضد بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام غالي يكشف حقيقة تصريحاته المسيئة ضد بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة التصريحات المنسوبة له عبر وسائل التواصل الإجتماعي ضد نادي بيراميدز.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم أدلي بأي تصريح عقب المباراة تماماً".

وتابع: "هذه التصريحات لم أخرج بها ولم أتحدث عنها، ومن المستحيل أن تخرج مثل هذه التصريحات المسيئة على لساني".

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة