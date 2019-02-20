شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من فالفيردي بعد تعادل برشلونة أمام ليون والان مع التفاصيل

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسبانية، أن التعادل أمام ليون على ملعب الأضواء يعتبر أمر غير مُرضي ونتيجة معقدة.

وحسم التعادل السلبي مباراة برشلونة مع أولمبيك ليون في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأضواء مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، عقب نهاية المباراة: "كنا ننتظر تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، البارسا قوي في الكامب نو، لكن علينا الإعتراف أن نتيجة 0-0 تبقى نتيجة معقدة، يجب علينا الفوز ونحتاج لدعم جماهيرنا".

وتابع: "الأداء الذي قدمناه ترك عندي أحاسيس جيدة، الفوز خارج الميدان في دوري الأبطال هو أمر صعب جداً، لقد سيطرنا بشكل كامل على المباراة وأمام خصم لم يخسر أي مباراة في ملعبه هذا الموسم في دوري الأبطال".

وأضاف: "لقد حاولنا كثيرا بكل الطرق الممكنة لكن لم يحالفنا الحظ، لقد وصلنا كثيرا لمنطقتهم و خلقنا العديد من الفرص، هذا هو الطريق الذي علينا أن نسلكه".

وواصل: "الفريق ككل قام بمباراة جيدة، جميع اللاعبين كانوا متضامنين فيما بينهم في الدفاع وفي الضغط، لقد لعبنا بشخصية الفريق وإستطعنا السيطرة وخلق فرص عدة، لكن لم نوفّق بالتسجيل".

كما استطرد: "سعيد جداً بالأداء الذي قدمناه اليوم، لكن النتيجة تبقى غير مرضية مقارنة مع كل الفرص التي أضعناها، سواريز يقوم بما يجب عليه القيام به، هو يخلق العديد من الفرص وهذا ما يتم طلبه من أي مهاجم".