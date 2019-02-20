شكرا لقرائتكم الجونة يواصل الاستعداد لمواجهة الاهلى بدون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى تدريباتة اليوم بدون راحة بعدما حقق فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى والاستعداد لمباراة المقبلة أمام الاهلى يوم 24 من الشهر الجارى بمدينة الغردقة .

وبعدما فاز الجونة على بيراميدز إرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الأخير عند 45 نقطة فى المركز الثانى.