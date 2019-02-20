شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبدأ اليوم الاستعداد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى تدريباته اليوم بدون راحة بعدما حقق فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى والاستعداد لمباراة المقبلة أمام الأهلى يوم 24 من الشهر الجارى بمدينة الغردقة .

وبعدما فاز الجونة على بيراميدز ارتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الأخير عند 45 نقطة فى المركز الثانى.