شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يواجه فاركو فى الأسبوع التاسع عشر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد مركز شباب مطروح فى الثانية والنصف من عصر اليوم، الأربعاء، مباراة الرجاء وفاركو وذلك فى افتتاح الاسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى.
ويسعى فريق الرجاء لتعويض خسارته فى المباراة الماضية أمام سماد أبوقير بثلاثة أهداف مقابل لا شىء فى الوقت الذى سيسعى فيه فريق فاركو لتحقيق الفوز من أجل الدخول فى منطقة الأمان بجدول المجموعة .
يذكر أن الرجاء يحتل المركز الخامس فى المجموعة الثالثة برصيد 30 نقطة بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 22 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يواجه فاركو فى الأسبوع التاسع عشر بالقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.