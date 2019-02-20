شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للباراتايكوندو بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات البطولة الأفريقية للباراتايكوندو، فى نسختها الأولى والتى ستقام بمدينة الغردقة، بمشاركة 126 لاعبًا، يمثلون 30 دولة، من بينهم 14 لاعبًا مقسمين إلى 11 من الأولاد و3 لاعبات .

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التمهيدية يتخللها استراحة ثم يقام حفل افتتاح البطولة فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور لفيف من الشخصيات العامة.

وعلى مستوى الأدوار التمهيدية فتقام فى تمام الساعة السابعة مساء يتبعها توزيع الجوائز.

يذكر أن المنتخب الوطنى للباراتايكوندو قد تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر.