عقدة برشلونة مستمرة خارج الديار بالأدوار الإقصائية في دوري الأبطال

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لازالت عقدة فريق برشلونة مستمرة بعدم الفوز خارج الديار في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يفز برشلونة خارج الديار منذ ٣ سنوات.
وتعادل برشلونة أمام نظيره أولمبيك ليون سلبيًا في المبارة التي جمعت بينهما على ملعب "جروباما" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من البطولة.
ولَم يحقق برشلونة الفوز خارج الدياربالأدوار الإقصائية منذ ٣ سنوات، منذ فوزه على أرسنال عام ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين لم يفوز برشلونة بأي مباراة خارج الديار، حيث تعادل في مباراتين وخسر ٣ وسجل هدف ودخل شباكه ١١ هدف ، بالإضافة إلى الفشل التهديفي في آخر
وعلق إرنستو فالفيردي عن ذلك في تصريحات عقب المباراة، قائلًا "ثلاث سنوات بدون الفوز خارج كامب نو في الادوار الاقصائية؟ لا اعتقد ان ذلك سهل، هناك فرق جيدة، وليون لم يخسر في دور المجموعات".
كما أن البرسا لم يسجل في أخر ٣ مباريات غير هدف وحيد، كان من خلال ليو ميسي عبر ركلة جزاء أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.
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