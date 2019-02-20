رياضة | الجونة يرفض توقيع عقوبة على أحمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يرفض توقيع عقوبة على أحمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، توقيع أي عقوبات على أحمد علي مدافع الفريق، عقب طرده أمام بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

أحمد علي، تعرض للطرد عقب اشتباكه مع عمر جابر لاعب بيراميدز، أثناء الاحتفال بالهدف الثاني للفريق الساحلي، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس.

واتفق غالي مع حمادة صدقي المدير الفني، على عدم توقيع اللائحة على اللاعب، خاصةً أنه يرى أن لاعبه لم يخطئ، ولاعب المنافس هو من دفعه للإشتباك.

وحقق الجونة فوزًا على بيراميدز سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة