رياضة | تصريح صادم من إسماعيل يوسف عن باسم مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من إسماعيل يوسف عن باسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأنهم لا يفكرون في الأهلي وإنما في كيفية الفوز في المباريات وأكد أن الدوري مازال في الملعب.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " نركز في المباريات وكيفية الفوز بها ولا نفكر في الأهلي وستستمر المنافسة حتى آخر أسبوع".

وأضاف :"الحكام الذين يديرون مباريات الزمالك رائعون وحكام مباربات الأهلي يرتكبون أخطاء مؤثرة وأطالب تطبيق تقنية الفار في الدوري بسرعة".

وواصل : " الدوري مازال في الملعب ولم يحسم للزمالك ومازالت متبقية مباريات كثيرة وفرصة براميدز في الفوز بالدوري قلت".

كما دافع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن قرار عادل عبد الرحمن باستبعاد باسم مرسي لاعب الفريق وأكد أنه من الممكن أن يكون مرسي مقصرا في التدريبات.

واستكمل : " من الممكن أن يكون باسم مرسي مقصر في التدريبات والموضوع لا يقاس بانتمائه للزمالك أو الأهلي وكنت ادرب شريف إكرامي ووائل رياض عندما كنت مدربا للجونة".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " لا أعرف متى ستقام بقية مباريات الدوري وسيتبقى لنا 8 مباريات بعد بطولة أمم أفريقيا ولن تكون هناك فترة إعداد للموسم الجديد ومن الممكن خوضها في شهر وأسبوع".