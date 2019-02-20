رياضة | هندرسون: نتيجة التعادل مع البايرن ليست الأسوأ في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون: نتيجة التعادل مع البايرن ليست الأسوأ في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردن هندرسون، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، أن التعادل مع بايرن ميونيخ ليست أسوأ نتيجة في العالم ولا تزال فرصة تخطي ثمن نهائي الشامبيونزليج متاحة للريدز.

وقال القائد جوردن هندرسون خلال تصريحاته عبر قناة "BT Sports": "إنها ليست أسوأ نتيجة في العالم، مستوى الأداء كان جيدًا لكننا افتقرنا إلى بعض الأشياء في الثلث الأخير".

وتابع حديثه: "إنهم فريق جيد، يحافظون على الكرة. في بعض الأحيان وجدنا أن ذلك محبط، لا يزال كل شيء على قيد الحياة"

ومرّت مواجهة "الآنفيلد" بسلام على نجوم بايرن ميونيخ الألماني بعد التعادل مع ليفربول سلبياً مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأجل حسم تلك المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري، بعد أن فشل خط هجوم ليفربول القوي من حسم النتيجة لصالحهم في لقاء الذهاب على أرضهم، وستكون موقعة الإياب يوم 13 من الشهر المقبل.