رياضة | بعد تعادل ليفربول مع البايرن.. 6 أرقام قياسية جديدة في مباراة آنفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادل ليفربول مع البايرن.. 6 أرقام قياسية جديدة في مباراة آنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرّت مواجهة "الآنفيلد" بسلام على نجوم بايرن ميونيخ الألماني بعد التعادل مع ليفربول سلبياً مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأجل حسم تلك المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري، بعد أن فشل خط هجوم ليفربول القوي من حسم النتيجة لصالحهم في لقاء الذهاب على أرضهم، وستكون موقعة الإياب يوم 13 من الشهر المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي "بايرن ميونيخ" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مواجهة الآنفيلد قد شهدت 6 أرقام قياسية لنجوم البافاري كالتالي:

- 100 مباراة أوروبية للرائع فرانك ريبيري بقميص بايرن ميونيخ

- 75 مباراة أوروبية للظهير دافيد ألابا

- 50 مباراة أوروبية للألماني ماتس هوملز

- 50 مباراة أوروبية للمتألق خافي مارتينيز

- 50 مباراة أوروبية لتياجو ألكانتارا

- 50 مباراة أوروبية لكولومبي جيمس رودريجيز