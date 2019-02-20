رياضة | عاجل.. أبو تريكة يتلقى صدمة كبيرة بعد مباراة برشلونة وليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أبو تريكة يتلقى صدمة كبيرة بعد مباراة برشلونة وليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد أبو تريكة نجم مصر والنادي الأهلي السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورت ، أخبارا سيئة بشأن أحد أقاربه. وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " فقدت عائلة أبوتريكة اليوم احد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الاستاذ والأخ والصديق خالد أبوتريكة واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين". يذكر أن محمد أبو تريكة كان ضمن الطاقم التحليلي لمباراة برشلونة وليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الأخير مساء أمس الثلاثاء.

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