انت الان تتابع الجونة: نثق في لاعبينا أيًا كان رد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

يرى نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريق بيراميدز أفلت من هزيمة كبيرة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، قائلًا: «اللقاء كان سهلًا وليس صعبًا، من أول دقيقة كنت أرى ذلك الأمر، بيراميدز لم يكن ندًا قويًا في اللقاء». وحقق الجونة فوزًا مفاجئًا على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «استاد الجونة»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «ركلة جزاء جدو المهدرة وطرد أحمد علي الذي أراه ظلمًا رحم بيراميدز من خسارة كبيرة في المباراة». وتابع: «المباراة كان من الممكن أن تنتهي بـ4 أو 5 أهداف لصالحنا ولكن الأهم هو الفوز، وأؤكد أن الجونة