شكرا لقرائتكم خبر عن «الكلاسيكو» انتفاضة الاتحاديون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يستهل النجم الدولي السابق ناصر الشمراني محطته الكروية مع الاتحاد، بمواجهة الفيحاء الجمعة 8 مارس القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ23 في دوري كأس الأمير يستهل النجم الدولي السابق ناصر الشمراني محطته الكروية مع الاتحاد، بمواجهة الفيحاء الجمعة 8 مارس القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يأتي ذلك وفق أنظمة ولوائح اللاعبين الهواة التي تتطلب من المحترف الذي يرغب تحويله لاعبا هاويا الانتظار 30 يوما قبل التوقيع لاعبا هاويا. وكان الشمراني وقع رسميا للاتحاد مساء أمس (الثلاثاء)، بحضور عضوي مجلس الإدارة الاتحادية حمد الصنيع، وأحمد كعكي، ومدير الفريق الأول أسامة المولد، لاعبا هاويا، وسيتم قيده في كشوفات النادي رسميا للمشاركة محليا وآسيويا مع كتيبة النمور الاتحادية. وجاء التعاقد مع الشمراني بعد حصوله على مخالصة مالية من الشباب مطلع الأسبوع الحالي. الجدير ذكره أن المهاجم ناصر الشمراني سبق أن خاض 3 تجارب احترافية مع الوحدة والشباب والهلال ، قبل انضمامه للاتحاد مساء أمس. وميدانيا، يطمح الاتحاد في تحقيق أول انتصار على ملعب الجوهرة وحصد النقاط الـ3 من أجل مواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحقه منذ بداية الدوري بوجود الفريق في المركز الـ15 في سلم الترتيب، إذ ينهي العميد تحضيراته الفنية اليوم للقاء الهلال بأداء حصة تدريبية خفيفة، سيعتمد خلالها بيليتش العناصر الأساسية والأسلوب الفني الذي سيواجه به خصمه في الجانب الهلالي. وشهدت التدريبات الاتحادية في الأيام الماضية اكتمال جاهزية اللاعبين، وبذلك يكون الفريق الاتحادي «كامل الدسم» في مواجهة الزعيم. من جهته، يختتم الفريق الهلالي تحضيراته الأخيرة مساء اليوم (الأربعاء)، استعداداً للكلاسيكو. وستُغادر البعثة مساء إلى جدة لملاقاة الاتحاد. على صعيدٍ آخر، أقام الجهاز الإداري في الهلال رحلة برية إلى «الثمامة» للاعبي الفريق والجهاز الفني، في إطار تهيئة الأجواء المناسبة قبل اللقاء.



كانت هذه تفاصيل خبر «الكلاسيكو» انتفاضة الاتحاديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.