الأهلي يجهز لالتهام نقاط الفتح

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) تنطلق مساء اليوم (الأربعاء) لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير تنطلق مساء اليوم (الأربعاء) لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاء وحيد يجمع فريق الفتح صاحب المركز السابع بفريق الأهلي رابع الدوري وذلك على أستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عند الساعة 6:20م. يدخل فريق الفتح هذا اللقاء وهو يملك 28 نقطة في المركز السابع حصدها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و6 هزائم. أما فريق الأهلي فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 36 نقطة جمعها من 11 فوزا و3 تعادلات و6 هزائم.



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