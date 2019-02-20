شكرا لقرائتكم كلوب مش زعلان بعد تعادل ليفربول و بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول عن رضائه لنتيجة التعادل السلبى الذى خرج به فريقه أمام بايرن ميونيخ فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "انفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: " صعبنا الأمور على أنفسنا في التعامل مع التمريرة الأخيرة، تقريبا 10-12 مرة وجدنا انفسنا فى هجمة واعدة ولكن بالنهاية نعطي الكرة للخصم".

وأضاف: "بايرن ميونخ اذا وجدوا أنفسهم في موقف صعب يصبحون جادين، لا أقول بأنني سعيد بشكل كبير بالنتيجة ولكنها نتيجة لا بأس بها".

وتحدث كلوب عن النتيجة قائلا :"لا أقول بأننى سعيد بشكل كبير بالنتيجة ولكنها نتيجة لا بأس بها".



كلوب

يورجن كلوب