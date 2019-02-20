شكرا لقرائتكم خبر عن روما خامس إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد روما بالمركز الخامس بعدما فك الشراكة مع جاره لاتسيو وأتالانتا، بفوزه الإثنين على ضيفه بولونيا 2-1 في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأتى هدفا روما عبر الصربي ألكسندر كولاروف (55 من ركلة جزاء) والأرجنتيني فيديريكو فازيو (73)، بينما قلص نيكوزلا سانسوني الفارق بهدف لبولونيا في الدقيقة 84.

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