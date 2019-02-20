شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقدم هدية للزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدى الجونة خدمة كبيرة للزمالك المتصدر بفوزه على مطارده بيراميدز 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة مصر لكرة القدم في مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 62.

وفشل بيراميدز في تضييق الفارق عن الزمالك وبقي رصيده 45 نقطة من 23 مباراة مقابل 51 للمتصدر من 20 لقاء، وشهدت المباراة حالتي طرد لكل من أحمد علي لاعب الجونة وعلي جبر لاعب بيراميدز في الدقيقة 62 بسبب اشتباكهما بالأيدي.

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