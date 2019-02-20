الخيلي: لقاء خالد بن زايد حافز لحصد الذهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سلطان الخيلي لاعب منتخب الأولمبياد الخاص للفروسية، إن تمثيل الدولة في محفل كبير بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 14 حتى 21 مارس المقبل، شرف لا يدانيه شرف لكل مواطن على أرض الدولة، مثمناً لقاء سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بزملائه اللاعبين أمس الأول.

وجه الخيلي الذي سبق له تمثيل الدولة وارتداء قميص منتخب فرسان الإرادة في العديد من البطولات السابقة منذ 2006 وحصد عدداً من الميداليات واعتلى منصات التتويج في الألعاب العالمية والإقليمية للأولمبياد الخاص في عدة مناسبات، شكره الجزيل إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان على منحه زملائه اللاعبين فرصة الالتقاء بسموه الذي يمثل حافزاً وينعكس إيجاباً على مستوى جميع لاعبي منتخبات الإرادة في البطولة المرتقبة على أرض الإمارات والحلول في طليعة المنتخبات المشاركة وتقلد الميداليات الذهبية.

وأوضح أن سر المواظبة على خوض التدريبات والمشاركة مع المنتخب الوطني جاء نتيجة إحساس داخلي بضرورة تجاوز كافة الصعاب وتحقيق أحلامه عبر الرياضة التي يحبها ودأب على ممارستها، مؤكداً أن علاقته بالفروسية بدأت في سن صغيرة وصقل موهبته بالمواصلة وعدم التوقف.