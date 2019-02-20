قمة نارية بين يوفنتوس وأتلتيكو.. وسيتي ضيف شالكه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض يوفنتوس الإيطالي ونجمه كريستيانو رونالدو، قمة في غاية الصعوبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد اليوم، في ختام ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين يحل مانشستر سيتي ضيفاً على شالكه الألماني.

يُعدّ يوفنتوس، المدجج بالنجوم وعلى رأسهم رونالدو، وأتلتيكو المعتاد بلوغ الأدوار المتقدمة، من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن القرعة أوقعتهما في خانة واحدة في باكورة الأدوار الإقصائية.

وقال أليغري، مدرب يوفنتوس: «من يملك الطموح لا يخاف»، فيما أشار مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني، إلى أنها «أشبه بمباراة نهائية، لا يمكننا أن نخطو أية خطوة ناقصة»، وأكد أليغري، أنه «يجب أن نجد اللحظة المناسبة للتسجيل، من المهم أن نسجل هناك وإلا سيكون التأهل صعباً».

على الطرف المقابل، يملك أتلتيكو، فرصة نادرة في بلوغ النهائي الذي سيقام على ملعبه الجديد «واندا متروبليتانو». يرى سيميوني: «بالطبع نحن ملهمون لخوض النهائي على ملعبنا الخاص، في مدينتنا وأمام جماهيرنا».

من جهته، يلعب مانشستر سيتي أمام شالكه، وسيكون مرشحاً للفوز، وحل شالكه وصيفاً لمجموعته وراء بورتو البرتغالي، فيما تصدر سيتي بفارق خمس نقاط عن ليون الفرنسي، وبلغ الدور الإقصائي للموسم السادس توالياً، علماً بأنه ودع الموسم الماضي من ربع النهائي أمام مواطنه ليفربول.