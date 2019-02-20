مليون و435 ألف درهم لأبطال سباق «الوصل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:محمود شرف

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، عقدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي مؤتمراً صحفياً ظهر أمس بقاعة المجلس بالمبني الرئيسي للمضمار، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل،والفارس رويستون فرنش، وممثلي الجهات الراعية لأشواط سباق الوصل.

أعلنت إدارة المضمار من خلال المؤتمر الصحفي عن تنظيم الحفل التاسع لسباقات الموسم السابع والعشرين بالمضمار العائلي، وكشفت فيه عن رعاة السباقات شركاء المضمار وبرنامج الحفل المقرر بعد غد الجمعة وتم الإعلان عن مشاركة 96 خيلاً ورصدت المؤسسات والشركات الراعية للسباق التاسع، جوائز مالية للأشواط السبعة بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و435 ألف درهم منها 70 ألف درهم للشوط الأول برعاية (بنك الإمارات دبي الوطني)، و75 ألف درهم للشوط الثاني برعاية (الشعفار للاستثمار)، وتم رصد مبلغ 100 ألف درهم للشوط الثالث برعاية (بنك الإمارات دبي الوطني)، والشوط الرابع الرئيسي برعاية إسطبلات شادويل وهو مخصص لبطولة جبل علي للسرعة وبلغت قيمة جوائزه 500 ألف درهم، و90 ألف درهم خصصت للشوط الخامس برعاية (سكانا)، وكما تم رصد جوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم للشوط السادس المخصص لبطولة (جبل علي ستيكس) برعاية (ديرنزتاون)، أما شوط الختام فقد بلغت قيمة جوائزه المالية 100 ألف درهم برعاية (بنك دبي التجاري).

ونيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحدث المهندس شريف الحلواني مرحباً بالحضور وتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الداعم الرئيسي لمضمار جبل علي، وعلى رعاية الإسطبلات العائدة لسموه لبطولة جبل علي للسرعة وبطولة جبل علي ستيكس في سباق (الوصل)، وقال الحلواني: سمو الشيخ حمدان بن راشد قدم ومازال يقدم الكثير من الدعم لمضمار جبل علي، ويوم الجمعة المقبل سترعى إسطبلات سموه البطولتين الرئيسيتين لهذا اليوم، وهما بطولة جبل علي ستيكس وبطولة جبل علي للسرعة، وهاتان البطولتان اللتان ينتظرهما الأقوياء، وتبلغ قيمة جوائزهما المالية 500 ألف درهم لكل بطولة، فكل الشكر والثناء والتقدير لسموه على هذا الدعم اللامحدود للمضمار الأصفر.

وأضاف الحلواني: الشكر موصول لميرزا الصايغ الذي يؤدي دوره بصورة احترافية عالية لنقل فكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في دعم المضمار الأصفر خلال هذا الموسم وعلى مر المواسم السابقة المتعددة، والتي دائماً ما تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين المضمار العائلي وإسطبلات سموه.

كما ثمن الحلواني دور شركاء مضمار جبل علي لرعايتهم لأشواط السباق التاسع، وقال الحلواني إن إدارة مضمار جبل علي تأمل دائماً في أن تكون عند حسن ظنهم، كما قدم الشكر للشركات المساندة والتي لم تدخر وسعاً في تقديم العديد من الهدايا العينية والنقدية لجماهير السباقات الغفيرة.

وتقدم الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل، على حضورها الدائم ودعمها المستمر للمضمار الأصفر، والذي ينعكس على تطوير جاهزية المضمار لمختلف السباقات التي تجري على أرض هذا المضمار العريق.

وقدم الحلواني الشكر لجماهير سباقات مضمار جبل علي «الوفية التي لم تتوان أبداً في الحضور إلى مضمارهم للاستمتاع بما نقدمه لهم، راجين أن يستمتع جميع الحضور بالإثارة والمتعة المتوقعة في سباق الوصل، الذي يحوي كما أشرنا أقوى السباقات لهذا الموسم، ونحن في المضمار العائلي نعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتسهيل تواجدهم بالمضمار، وتقديم كل ما هو ممتع وشيق».

من جهته، قال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثل مزارع وإسطبلات شادويل «ستقوم إسطبلات ومزارع شادويل برعاية متواصلة حتى نهاية الموسم الأصفر والمواسم المقبلة، وذلك حسب توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أنا فخور بأن أقوم بتمثيل لمزارع وإسطبلات شادويل، ومبعث فخري هؤلاء الذين يشاركونني في المنصة من الرعاة العظماء الذين يضمهم سجل مضمار جبل علي».

وأكد الصايغ بأن اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار جبل علي لديها الكثير من المفاجآت ستقدمها خلال السباق التاسع يوم الجمعة المقبل، وقال إن مضمار جبل علي اشتهر باستقطابه للعديد من النجوم والإعلاميين والمدربين والفرسان والملاك وتسعى أقوى الخيول للمشاركة في سباقاته المثيرة والقوية، والجماهير الغفيرة من عشاق السباقات والتي تحرص على متابعة السباقات والفعاليات التي تقام على أرضه.

وأثنى الصايغ على فعاليات السباقات الماضية بجبل علي، وقال إنها كانت ممتعة من ناحية الرعاة والجمهور والضيوف الذين يطالبون بالتعريف عن سباقات الموسم بمضمار جبل علي، وتمنى الصايغ أن تتاح للجمهور فرصة الاستمتاع مجدداً بفعاليات وأشواط سباق (الوصل) الذي سيقام نهار الجمعة المقبل بمضمار جبل علي.

برقاوي: تطور مستمر

قال عبدالحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (سكانا)، أن الشركة ظلت لأكثر من 20 عاماً تشارك في رعاية سباقات الخيل بمضمار جبل علي، مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده المضمار العائلي، وقال برقاوي: إنه يسهم بشكل مباشر في رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليا في جميع محافل سباقات الخيول ورياضة الفروسية. وأكد برقاوي أن شركة (سكانا)، تجد نفسها في حالة فخر واعتزاز بالعلاقات الجيدة بينها وبين إدارة مضمار جبل علي، وأنها ستواصل دعمها ورعايتها الدائمة والمستمرة لسباقات الخيل بالمضمار الأصفر.

عامر مكي: دعم التراث

أعرب عامر محمد مكي، ممثل بنك دبي التجاري، عن سعادة وفخر إدارة البنك بالمشاركة في رعاية الشوط (السادس)،وقال: مشاركاتنا في رعاية مثل هذه السباقات تتماشى مع استراتيجية البنك بلعب دور حيوي، والسير على نهج الإدارة التي وجهت بدعم كافة أشكال المبادرات الخيرية والاجتماعية وانتهاء بدعم الأنشطة الرياضية،وخاصة الفروسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتراث المنطقة وتشكل جزءا أساسيا من الحياة والثقافة الإماراتية.

زكريا: مكانة بارزة للفروسية والخيل

أكد باسم زكريا ممثل مجموعة الشعفار للاستثمار أن اهتمام المجموعة برعاية سباقات المضمار الأصفر، والذي بدأ منذ سنوات عديدة يجسد سياسة المجموعة في القيام بدور هام في تحقيق التقدم والازدهار لدولة الإمارات ودعم جميع الفعاليات المختلفة والنشاطات الرياضية العديدة وأبرزها رياضة سباقات الخيول في مضمار جبل علي، والتي تتنافس فيها أقوى الخيول.

واعتبر زكريا أن الفروسية وسباقات الخيل تحتل مكاناً بارزاً في تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً دور ومساهمة وسائل الإعلام في الارتقاء بهذه الرياضة الأصيلة، وقدم ممثل الشعفار للاستثمار شكر وتقدير المجموعة لإدارة مضمار جبل علي، على سعيها الدائم للارتقاء والتقدم والوصول بسباقات الخيل بمضمار جبل علي لأعلى مستويات النجاح.

رعاية أولى لبنك الإمارات دبي الوطني

عبر يوسف الشامسي ممثل بنك الإمارات دبي الوطني، عن سعادة إدارة المجموعة العامة في البنك، بالمشاركة في رعاية السباقات خلال هذا الموسم بمضمار جبل علي، والتي قد بدأت بالسباق الأول، وهي المشاركة التي تعد الأولى لبنك الإمارات دبي الوطني في مضمار جبل علي، وقدم الشامسي التهنئة إلى إدارة مضمار جبل علي، وإلى اللجنة المنظمة للفعاليات التي تقام على أرضه بمناسبة نجاح سباقات الموسم السابع والعشرين بالمضمار الأصفر، وأكد سعادة المجموعة بالوجود في المضمار الأصفر.

جوائز للجمهور

تم رصد جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها خلال السباق يتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية، لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباقات بالمضمار الأصفر، ويقدم مضمار جبل علي سيارة (شيري) موديل 2018، سيتم السحب عليها بعد نهاية الشوط السابع.