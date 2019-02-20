أكبر لاعبي الأولمبياد الخاص انتقل من ألعاب القوى إلى البولينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سرد عبدالرحيم عبدالله الصيعري قصته الملهمة في ممارسة الرياضة ضمن صفوف منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص ل«الخليج الرياضي»، مستعرضاً انتقاله من ممارسة ألعاب القوى إلى البولينج حالياً ويشارك ضمن صفوف منتخب الإرادة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المُقامة في أبوظبي خلال مارس المقبل.

وقال الصيعري «51 عاماً» أكبر لاعب ضمن صفوف منتخبات فرسان الإرادة، إن روح الإصرار والعزيمة دفعته إلى مواصلة ممارسة الرياضة على مدار سنوات عمره عندما تألق في ألعاب القوى وتخصص في الجري، مشيراً إلى أن البولينج هي اللعبة التي تستهويه حالياً وبات شغوفاً بها جداً ويفضلها أكثر من ألعاب القوى التي تركها منذ فترة.

وقال: أشارك مع فرسان الإرادة منذ 1991 وكانت أولى مشاركاتي في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية وشهدت حضور 106 دول، ودأبت على المشاركة في منتخب ألعاب القوى في العديد من البطولات، وحالياً بعد انتقالي إلى لعبة البولينج باتت تأخذ أكبر حيز من وقتي يومياً، فأواصل التدريبات طوال الأسبوع في صالة البولينج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي وأحصل على راحة 3 أيام، ولا أكتفي فقط بالتدريبات التي يخوضها المنتخب.