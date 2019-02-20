16 ميدالية للإمارات في ملتقى الشارقة الدولي لقوى المعاقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الأول لملتقى الشارقة الدولي التاسع لألعاب القوى للمعاقين، الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، منافسات مثيرة، وتألقاً كبيراً من فرسان الإرادة الإماراتيين على مضمار نادي الثقة واستطاعوا حصد 16 ميدالية بواقع ميداليتين ذهبيتين و6 فضية و8 برونزية.

كانت أولى الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب أحمد الحسني بطل نادي الثقة للمعاقين في منافسات رمي الرمح الكراسي المتحركة فئة «F33»، وجاءت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب بطلة نادي خورفكان للمعاقين عائشة سالم الخالدي في منافسات رمي القرص سيدات فئة «F33/34»، كما حقق لاعب نادي الثقة للمعاقين محمد حمادي الميدالية الفضية مسابقات المضمار 2 رجال كرسي متحرك 100م فئة «T34»، واستطاع لاعب نادي دبي محمد وحداني تحقيق الميدالية الفضية في مسابقات المضمار 2 رجال كرسي متحرك 100م فئة «T54»، وكذلك لاعب نادي العين محمد الكعبي الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة فئة «F35-38»، وحقق اللاعب تاناف الكربي من نادي العين الميدالية الفضية في مسابقات المضمار رجال كرسي متحرك 100م فئة «RR2»، وحققت لاعبة نادي الثقة للمعاقين ثريا الزعبي الميدالية الفضية في مسابقات رمي القرص سيدات فئة «F33/34»، وأضافت زميلتها من نادي خورفكان مريم المطروشي الميدالية الفضية في مسابقات رمي الرمح سيدات فئة «F37/44/46»، وحصل اللاعب عبدالعزيز الكندي لاعب نادي خورفكان على الميدالية البرونزية في مسابقات المضمار كراسي متحركة 100م رجال فئة «T34»، وحقق زميله من نادي خورفكان راشد أحمد الزيودي الميدالية البرونزية في مسابقات رمي الرمح رجال كرسي متحرك فئة «F56/57»، واستطاع لاعب نادي أبوظبي زياد الحارثي أن يحرز الميدالية البرونزية في مسابقات صولجان فئة «F32»، كما حقق اللاعب محمود البلوشي من نادي دبي الميدالية البرونزية في مسابقات المضمار 100م كرسي متحرك فئة «T54»، وحقق لاعب نادي خورفكان حسن علي ملاليح الميدالية البرونزية في مسابقات رمي الرمح فئة «F33»، كما حققت لاعبة نادي الثقة للمعاقين شيخة عبدالعزيز الميدالية البرونزية في رمي الرمح سيدات فئة «F33/34»، وحققت زميلتها شيخة شهود من نادي الثقة الميدالية البرونزية في رمي الرمح سيدات فئة «F37/44/46»، وحصدت لاعبة نادي خورفكان مريم الزيودي الميدالية البرونزية في مسابقات رمي الرمح سيدات فئة «F40/41».

وتصدر المنتخب الكويتي منافسات اليوم الأول برصيد 9 ميداليات، وجاء في المركز الثاني تونس برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة، ثم منتخب الإمارات برصيد ميداليتين ذهبيتين و6 فضية و8 برونزية، ثم التشيك في المركز الرابع برصيد ميداليتين ذهبيتين و4 فضية و3 برونزية، ثم منتخب اليابان بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 فضية و3 برونزية.

ابن خادم: الملتقى نقلة حضارية في مجال رياضة ذوي الإعاقة

أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة أن تنظيم نادي الثقة للمعاقين لهذه التظاهرة الرياضية العالمية التي تجمع فرسان الإرادة من أبطال العالم ومن قبلها الألعاب العالمية ثم بطولات فزاع الدولية دليل على المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات في مجال بطولات ذوي الإعاقة، حتى أصبحت الإمارات محطة هامة في طريق إعداد أبطال العالم للمنافسات الدولية، وخاصة أن البطولة تعتبر إحدى المحطات الهامة لفرسان الإرادة لتحقيق الأرقام الجديدة والقياسية.



الحسني سعيد بالميدالية الذهبية



أكد اللاعب أحمد الحسني سعادته بتحقيق ميدالية ذهبية لدولة الإمارات العربية، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة، لذوي الإعاقة من الرياضيين وتشجيعهم لتحقيق مراكز متقدمة في كل المسابقات.

هذا وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى، بالتنظيم الرائع لملتقى الشارقة، في نسخته التاسعة، مؤكدين أن البطولة تشهد تطوراً كبيراً من عام إلى آخر، وأصبحت هناك احترافية كبيرة في تنظيم المنافسات، وتناغماً كبيراً بين كافة اللجان العاملة في البطولة.



مشاركة مميزة



يشارك في الملتقي 244 لاعباً ولاعبة يمثلون 29 دولة يتنافسون في ألعاب المضمار وهي 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان صولجان، القرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي، الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر، ويشارك فريق الإمارات ب 54 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الثقة للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، أبوظبي للمعاقين، العين للمعاقين، وخورفكان للمعاقين.