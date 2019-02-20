فوز العين والظفرة في دوري المؤسسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

انطلق الدور الثاني من دوري المؤسسات لكرة القدم في أبوظبي أمس الأول بعد توقف استمر 8 أسابيع، وتفوق فريق الظفرة على الشهامة بثلاثية نظيفة سجلها سيف غازي «هاتريك» بينما سجل هدف الشهامة صالح عبدالحميد، وأدار المباراة الحكم خالد المولى، بمساعدة جاسم عيدي، وخميس فيروز.

وفي المباراة الثانية نجح فريق العين في الفوز على ترانسكو بصعوبة 2-1، أحرز الثنائية سالم المطروشي، ونيزيك تونادو، بينما أحرز لترانسكو عبد الواسع المنصوري، وأشرف على إدارة المباراة الحكم، عبدالله ناجي، بمعاونة سعيد المرزوقي، وسعيد المنصوري.