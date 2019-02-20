شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية اليوم فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بنادى الداخلية ضيفًا على الأهلى فى استاد بتروسبورت مساء اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار منافسات الجولة الـ23 من الدورى المصرى الممتاز، ويدخل الأهلى المباراة منتعشًا بفوزه الأخير على الإنتاج الحربى بهدف دون رد، وذلك فى إطار منافسات الجولة الـ22 من الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 13 لقاء، وتعادل فى ثلاث، وخسر مثلها.

وتنقل قناة "أون سبورت" مباراة الأهلى والداخلية فى الثامنة مساءً مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.

وتحدث لاسارتى المدير الفنى للأهلى مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن أزمة الفرص الضائعة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية، والتى ظهرت بشدة خلال مواجهة الإنتاج الحربي، والتى شهدت إهدار فرص بالجملة من جانب لاعبى الأهلى، كما ناقش لاسارتى مع معاونيه سبل ضرب التكتل الدفاعى المتوقع من فريق الداخلية الذى يجيد إغلاق النواحى الدفاعية وهو ما ظهر فى جميع مبارياته الماضية.

ويفقد الأهلى فى مواجهة الداخلية جهود نجمه رمضان صبحى بداعى الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، وكان آخرهم البطاقة التى حصل عليها فى مواجهة الإنتاج الحربى الماضية، بالإضافة لغياب اللاعبين الممتد غيابهم بداعى الإصابة ومنهم مروان محسن وأحمد فتحي.

وعلى الجانب الأخر يمر فريق الداخلية بفترة صعبة بسبب تراجع النتائج، وآخرها مواجهة الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف الجونة صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار فى أربع مباريات، وتعادل فى عشر، وتلقى 8 هزائم.

واستعد الداخلية لمواجهة الأهلى بمعسكر قاهرى شهد إقامة مباراة ودية أمام النصر انتهت بفوز الداخلية بسباعية نظيفة، ويطمع علاء عبد العال فى تكرار سيناريو مباراة الدور الأول امام القلعة الحمراء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجددًا، خاصة فى ظل الاستفاقة المحلية التى يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذى انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز فى 6 مباريات متتالية، وذلك من أجل تخطى الموقف الصعب فى ترتيب جدول الدوري، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير فى جدول المسابقة، والذى يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.