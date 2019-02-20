الاتحاد السكندرى يخوض ودية أمام سبورتنج أستعدادا للهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى خوض مباراة وديه أمام فريق سبورتنج أحد فرق الدرجه الرابعه لتجهيز اللاعبين لمباراة العوده أمام الهلال السعودى والمقرر لها ال25 من الشهر الجارى على ملعب برج العرب. وفاز الهلال السعودى على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد، ومن المنتظر أن يصل الفريق السعودى إلى الإسكندرية فى 23 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الـ25 من الشهر ذاته.

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