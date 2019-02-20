شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي : من قال أن هناك أزمة في حراسة مرمى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني الأول أن مركز حراسة المرمى في المنتخب الوطني بخير ولا يعاني من أية مشاكل ، موضحاً أن هناك حُراس عل أعلى مستوى في الدوري المصري كما أن محمد عواد المحترف بنادي الوحدة السعودي يؤدي بشكل جيد مع فريقه.

وأشار ناجي في تصريحات لقناة إون سبورت إلى أنه يختلف مع من يرى أن هناك أزمة في حراسة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر الصيف المقبل ، مُتساءلاً : من قال أن هناك أزمة في المنتخب ..فأنا أرى أن هناك أكثر من خمسة أو ستة حراس مرمى يؤدون بشكل جيد مع أنديتهم وقادرون على الدفاع عن عرين الفراعنة بشكل جيد.

وأكد ناجي أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي أجيري سيجتمع نهاية الأسبوع المقبل من أجل تحديد عدة أمور خاصة بمعسكر الفريق في مارس المقبل الذى سيخوض خلاله ودية نيجيريا ومباراة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وعبّر ناجي عن شعوره بالراحة التامة ضمن جهاز أجيري ، موضحاً أن الجهاز على درجة كبيرة من التفاهم والانسجام وهو ما يُبشّر بتحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير المصرية.